Игрок лиги по регбилиг попал в секс-скандал

Игрок Национальной регбийной лиги Австралии и Новой Зеландии(НРЛ) по регбилиг попал в секс-скандал.



Неназванный игрок клуба «Парраматта Илс» был незаконно заснят во время секса по обоюдному согласию в общественном туалете, за что был оштрафован НРЛ на $5000. Однако, лига предложила помощь игроку, если он пожелает подать судебный иск против человека, записавшего видео.



«Парраматта» утверждает, что в личную жизнь игрока вторглась третья сторона без согласия на это. На прошлой неделе клуб проинформировал специальный отдел этики лиги об инциденте и попытках распространить видео с игроком в различных медиа.



«НРЛ признаёт, что игрок стал жертвой, но навредил деловой репутации лиги. Лига готова оказать поддержку спортсмену, если он желает действовать в рамках правового поля. Также НРЛ определила, что игрок не нарушал других правил. У регбиста есть пять дней на ответ по уведомлению», — сообщается в официальном заявлении лиги.