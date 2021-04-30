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Игрок лиги по регбилиг попал в секс-скандал

Игрок лиги по регбилиг попал в секс-скандал
Другие / Прочие виды спорта 0
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Игрок Национальной регбийной лиги Австралии и Новой Зеландии(НРЛ) по регбилиг попал в секс-скандал.

Неназванный игрок клуба «Парраматта Илс» был незаконно заснят во время секса по обоюдному согласию в общественном туалете, за что был оштрафован НРЛ на $5000. Однако, лига предложила помощь игроку, если он пожелает подать судебный иск против человека, записавшего видео.

«Парраматта» утверждает, что в личную жизнь игрока вторглась третья сторона без согласия на это. На прошлой неделе клуб проинформировал специальный отдел этики лиги об инциденте и попытках распространить видео с игроком в различных медиа.

«НРЛ признаёт, что игрок стал жертвой, но навредил деловой репутации лиги. Лига готова оказать поддержку спортсмену, если он желает действовать в рамках правового поля. Также НРЛ определила, что игрок не нарушал других правил. У регбиста есть пять дней на ответ по уведомлению», — сообщается в официальном заявлении лиги.

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