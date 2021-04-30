Игрок лиги по регбилиг попал в секс-скандал

Игрок Национальной регбийной лиги Австралии и Новой Зеландии(НРЛ) по регбилиг попал в секс-скандал.
Неназванный игрок клуба «Парраматта Илс» был незаконно заснят во время секса по обоюдному согласию в общественном туалете, за что был оштрафован НРЛ на $5000. Однако, лига предложила помощь игроку, если он пожелает подать судебный иск против человека, записавшего видео.
«Парраматта» утверждает, что в личную жизнь игрока вторглась третья сторона без согласия на это. На прошлой неделе клуб проинформировал специальный отдел этики лиги об инциденте и попытках распространить видео с игроком в различных медиа.
«НРЛ признаёт, что игрок стал жертвой, но навредил деловой репутации лиги. Лига готова оказать поддержку спортсмену, если он желает действовать в рамках правового поля. Также НРЛ определила, что игрок не нарушал других правил. У регбиста есть пять дней на ответ по уведомлению», — сообщается в официальном заявлении лиги.
- 30 апреля 2021
-
00:29
- 29 апреля 2021
-
23:10
-
21:56
-
21:53
-
19:20
-
16:44
-
16:14
-
16:03
-
14:39
-
13:58
-
09:01
-
08:24
-
00:50
- 28 апреля 2021
-
22:36
-
22:20
-
22:05
-
21:33
-
21:12
-
21:06
-
20:59
-
20:06
-
19:37
-
18:48
-
18:07
-
17:33
-
17:15
-
16:49
-
15:54
-
14:43
-
14:25
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:16
-
12:57