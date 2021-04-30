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Российские синхронистки показали, куда прячут запасной зажим для носа на соревнованиях

Российские синхронистки показали, куда прячут запасной зажим для носа на соревнованиях
Другие / Водные виды спорта 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Она задала коллегам по сборной России вопрос о том, куда девушки прячут запасной зажим для носа.

«Запасные зажимы, и где они обитают. Интервью у девчонок из моей команды я взяла специально для вас, чтобы вы воочию увидели, где же синхронистки прячут свои запасные зажимы на соревнованиях и контрольных тренировках.

Здорово, когда запаску удаётся достать во время выступления, но чаще всего темп программ настолько высок, что если тебе нечаянно сбили зажим, то будь добр доделать на морально-волевых, испытывая боль, страх и отчаяние. Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна (особенно под водой)», — написала Шишкина.

Пост доступен в «инстаграме» Аллы Шишкиной.

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