Иван Ургант пошутил об инциденте с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше

Телеведущий Иван Ургант пошутил о скандале с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше. Во время финального матча между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталии Садовской (Польша) организатор подошёл к столу и снял с него российский триколор.
«Мне не нравятся такие методы польских шашистов. Шашки — это не лыжи, не тяжёлая атлетика, не спринт. Это дисциплина, в которой допинговые скандалы не проходят незамеченными. Не будем забывать, Всемирная федерация шашек только-только отошла от предыдущего скандала, когда игрок взял белую шашку, рассосал ее и выиграл партию у радужного единорога.
Странное какое-то чувство. Наша спортсменка проигрывала после четырёх раундов, было как-то обидно, а теперь вроде она уже как бы и не наша», — сказал Иван в шоу «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала.
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