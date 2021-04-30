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Иван Ургант пошутил об инциденте с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше

Иван Ургант пошутил об инциденте с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше
Другие / Прочие виды спорта 0
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Телеведущий Иван Ургант пошутил о скандале с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше. Во время финального матча между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталии Садовской (Польша) организатор подошёл к столу и снял с него российский триколор.

«Мне не нравятся такие методы польских шашистов. Шашки — это не лыжи, не тяжёлая атлетика, не спринт. Это дисциплина, в которой допинговые скандалы не проходят незамеченными. Не будем забывать, Всемирная федерация шашек только-только отошла от предыдущего скандала, когда игрок взял белую шашку, рассосал ее и выиграл партию у радужного единорога.

Странное какое-то чувство. Наша спортсменка проигрывала после четырёх раундов, было как-то обидно, а теперь вроде она уже как бы и не наша», — сказал Иван в шоу «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала.

Тансыккужина оценила жест польской шашистки, убравшей флаг своей страны из солидарности

Источник: «Чемпионат»

Автор: Лидия Шейко

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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