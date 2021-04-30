Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на полтора года за допинг

Всероссийская федерация лёгкой атлетики на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняла решение дисквалифицировать легкоатлетку Татьяну Передунову на 18 месяцев за нарушение Общероссийских антидопинговых правил. Срок действия дисквалификации отсчитывается с 21 мая 2020 года.
Спортсменку обвинили в нарушении пункта 2.1 правил, в котором, в частности, говорится: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещённой субстанции в его организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещённую субстанцию, или её метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно, нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания спортсменом того, что он использовал допинг, при установлении случаев нарушений, описанных в правилах».
24-летняя Передунова является бронзовым призёром командного чемпионата России в беге на 800 м (2017), а также серебряным призёром первенства России среди юниоров (2015).
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