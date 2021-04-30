Посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз. Это может затронуть спортсменов
Посольство США в Москве объявило, что с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы в связи с решением российских властей запретить дипмиссии нанимать россиян.
«С 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти», — говорится в сообщении на сайте посольства США.
Решение посольства США может привести к тому, что российские спортсмены, которые в настоящий момент не имеют американской визы, не смогут принять участие ни в одном соревновании на территории США.
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