Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Юрист объяснил, как прекращение выдачи виз посольством США повлияет на спортсменов

Юрист объяснил, как прекращение выдачи виз посольством США повлияет на спортсменов
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал новость о том, что посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз, рассказав, как это повлияет на спортсменов.

«Насколько я помню, американская система выдачи виз предусматривает возможность получения виз в любом посольстве по всему миру. Московское посольство года два-три назад резко сократило объём выдачи виз, очередь была чуть ли не на год вперёд. Кто хотел получить, получали в сопредельных странах, в посольстве, где не было очереди. Но это лучше уточнять у консультантов контор, специализирующихся на выдаче виз.

Спортсменам, которые уже живут или тренируются в США, могут продлить или выдать визу в любом дипломатическом учреждении США по всему миру, в том числе и на территории США. Визы спортсменов, которые уже находятся в Штатах, и работа московского посольства — никак не связанные вещи», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз. Это может затронуть спортсменов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021