Юрист объяснил, как прекращение выдачи виз посольством США повлияет на спортсменов

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал новость о том, что посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз, рассказав, как это повлияет на спортсменов.
«Насколько я помню, американская система выдачи виз предусматривает возможность получения виз в любом посольстве по всему миру. Московское посольство года два-три назад резко сократило объём выдачи виз, очередь была чуть ли не на год вперёд. Кто хотел получить, получали в сопредельных странах, в посольстве, где не было очереди. Но это лучше уточнять у консультантов контор, специализирующихся на выдаче виз.
Спортсменам, которые уже живут или тренируются в США, могут продлить или выдать визу в любом дипломатическом учреждении США по всему миру, в том числе и на территории США. Визы спортсменов, которые уже находятся в Штатах, и работа московского посольства — никак не связанные вещи», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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