Штатная численность Минспорта будет увеличена

30 апреля состоялось заседание итоговой коллегии Минспорта. Заместитель председателя правительства РФ по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко высказался со вступительным словом.
«С этого года у нас действует новая Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. Впервые в качестве целевого показателя мы будем напрямую узнавать у наших граждан, удовлетворены ли они состоянием сферы спорта.
В период пандемии правительственные меры позволили сократить финансовые потери некоммерческого сектора экономики в спортивной сфере. Для гражда были разработаны мобильные приложения и видео-курсы, позволившие заниматься спортом с использованием цифровых сервисов в период самоизоляции.
В короткие сроки нам удалось не только возобновить подготовку сборных команд России к Олимпийским и Паралимпийским играм, отборочным чемпионатам мира по зимним олимпийским и паралимпийским играм, но и совместно с ФМБА обеспечить меры безопасности. На конец 2020 года наши спортсмены получили 282 лицензии на Олимпийские Игры и Паралимпиаду.
2021 год – насыщенный год для России по крупным международным событиям. Будем принимать чемпионат Европы по футболу, чемпионат мира FIFA по пляжному футболу, а также Игры стран СНГ и международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», которые состоятся в Казани, Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» в Екатеринбурге. Также 2021 год – юбилейный для ГТО. 11 марта ему исполнилось 90 лет. К этой дате по всей стране был дан старт мероприятию «Дни ГТО».
Учитывая объем задач, стоящих перед отраслью, Правительство приняло решение об увеличении штатной численности в Минспорте на 14,5%.
В заключение хочу пожелать нашим сборным командам побед в Токио», — подвёл итоги Чернышенко.
- 30 апреля 2021
-
14:12
-
14:12
-
13:47
-
13:16
-
13:07
-
12:21
-
12:04
-
11:49
-
11:20
-
10:32
-
10:07
-
09:41
-
08:33
-
00:29
- 29 апреля 2021
-
23:10
-
21:56
-
21:53
-
19:20
-
16:44
-
16:14
-
16:03
-
14:39
-
13:58
-
09:01
-
08:24
-
00:50
- 28 апреля 2021
-
22:36
-
22:20
-
22:05
-
21:33
-
21:12
-
21:06
-
20:59
-
20:06
-
19:37