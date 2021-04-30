Штатная численность Минспорта будет увеличена

30 апреля состоялось заседание итоговой коллегии Минспорта. Заместитель председателя правительства РФ по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко высказался со вступительным словом.



«С этого года у нас действует новая Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. Впервые в качестве целевого показателя мы будем напрямую узнавать у наших граждан, удовлетворены ли они состоянием сферы спорта.



В период пандемии правительственные меры позволили сократить финансовые потери некоммерческого сектора экономики в спортивной сфере. Для гражда были разработаны мобильные приложения и видео-курсы, позволившие заниматься спортом с использованием цифровых сервисов в период самоизоляции.



В короткие сроки нам удалось не только возобновить подготовку сборных команд России к Олимпийским и Паралимпийским играм, отборочным чемпионатам мира по зимним олимпийским и паралимпийским играм, но и совместно с ФМБА обеспечить меры безопасности. На конец 2020 года наши спортсмены получили 282 лицензии на Олимпийские Игры и Паралимпиаду.



2021 год – насыщенный год для России по крупным международным событиям. Будем принимать чемпионат Европы по футболу, чемпионат мира FIFA по пляжному футболу, а также Игры стран СНГ и международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», которые состоятся в Казани, Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» в Екатеринбурге. Также 2021 год – юбилейный для ГТО. 11 марта ему исполнилось 90 лет. К этой дате по всей стране был дан старт мероприятию «Дни ГТО».



Учитывая объем задач, стоящих перед отраслью, Правительство приняло решение об увеличении штатной численности в Минспорте на 14,5%.



В заключение хочу пожелать нашим сборным командам побед в Токио», — подвёл итоги Чернышенко.

В Госдуме не исключили смены гражданства спортсменами России из-за решения посольства США