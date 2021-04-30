Чемпионаты мира по плаванию в ластах и дайвингу пройдут в России вопреки решению CAS

Чемпионаты мира по плаванию в ластах и дайвингу пройдут в первой половине июля в Томске, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает ТАСС.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), Россия до 16 декабря 2022 года не имеет права проводить чемпионаты мира. Однако прописаны исключительные ситуации, когда соревнование может пройти в России, а именно в случае, если перенести турнир в другие страны невозможно юридически и практически.

«Турниры пройдут в России, как и планировалось изначально. Это решение было принято ещё три года назад, все контракты уже давно подписаны. После решения CAS в течение трёх месяцев велись поиски желающих взять на себя эти турниры, но никто из других национальных федераций не смог сделать этого. Сейчас мы находимся в стадии подготовки», — сказала Татьяна Карташёва, исполнительный директор Федерации подводного спорта России.