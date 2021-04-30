Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнастка Дина Аверина — о сестре: мне нравится в Арише небольшой пофигизм

Гимнастка Дина Аверина — о сестре: мне нравится в Арише небольшой пофигизм
Другие / Прочие виды спорта 0

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины в интервью сайту Международного олимпийского комитета рассказали, каким качествам они хотели бы научиться друг у друга.

«Я бы хотела научиться стойкости Дины. Когда думаешь, что всё потеряно, надо найти в себе силы и доказать прежде всего самой себе, что не всё ещё потеряно, что ты можешь. Главное — поверить в это и бороться до конца», — сказала Арина.

«Мне нравится в Арише небольшой пофигизм. Когда всё плохо или если тебя ругают, не надо всё принимать близко к сердцу, не надо сильно расстраиваться. На этом жизнь не заканчивается. Надо внимательно послушать, проанализировать и идти дальше работать. Мне этого не хватает, мне надо всё и сразу», — добавила Дина.

Сёстры Аверины завоевали три золота из четырёх в последний день этапа КМ в Ташкенте
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021