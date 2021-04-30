Гимнастка Дина Аверина — о сестре: мне нравится в Арише небольшой пофигизм

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины в интервью сайту Международного олимпийского комитета рассказали, каким качествам они хотели бы научиться друг у друга.

«Я бы хотела научиться стойкости Дины. Когда думаешь, что всё потеряно, надо найти в себе силы и доказать прежде всего самой себе, что не всё ещё потеряно, что ты можешь. Главное — поверить в это и бороться до конца», — сказала Арина.

«Мне нравится в Арише небольшой пофигизм. Когда всё плохо или если тебя ругают, не надо всё принимать близко к сердцу, не надо сильно расстраиваться. На этом жизнь не заканчивается. Надо внимательно послушать, проанализировать и идти дальше работать. Мне этого не хватает, мне надо всё и сразу», — добавила Дина.