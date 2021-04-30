Арина Аверина: в детстве Дина играла роль Кабаевой, а я — Чащиной

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины в интервью сайту Международного олимпийского комитета рассказали, чем запомнились им Олимпийские игры, которые они смотрели по телевизору.
«На Играх в 2004 году мне запомнились выступления Алины Кабаевой (олимпийская чемпионка — 2004. — Прим. «Чемпионата») и Ирины Чащиной (серебряный призёр Игр-2004. — Прим. «Чемпионата»). Мы были маленькими, и стало самым ярким воспоминанием. После мы стали с Диной играть, она была Алиной Кабаевой, а я — Ирой Чащиной. Конечно, на последней Олимпиаде в 2016 году мы очень переживали за Риту (Мамун. — Прим. «Чемпионата») и Яну (Кудрявцеву. — Прим. «Чемпионата»). Помню, что трансляция была ночью из-за разницы во времени с Рио, и мы сидели и переживали.
Считаю ли серебро поражением? Серебро для меня — хороший результат, и я не считаю, что это проигрыш, что жизнь кончилась, всё плохо, нет. Каждая медаль — это вознаграждение за труд, любой труд должен быть вознаграждён», — сказала Арина.
«Самое обидное — это четвёртое место. Первое, второе, третье — ты молодец, ты хотя бы на пьедестале, ты заработал эту медаль своим трудом, потом, кровью. И неважно, золотая она, серебряная или бронзовая», — добавила Дина.
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