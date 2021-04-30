Томилова, побывавшая заместителем у трёх министров спорта России, освобождена от должности
Марина Томилова освобождена от должности заместителя министра спорта Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
53-летняя Томилова освобождена от должности в связи с её сокращением. Ранее число заместителей министра спорта было сокращено с семи до пяти.
В должности заместителя министра спорта она работала с 19 декабря 2015 года. Её руководителями последовательно были Виталий Мутко, Павел Колобков и Олег Матыцин. Ранее Томилова возглавляла Департамент развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ в Москве и аналогичное ведомство в Томской области.
Штатная численность Минспорта будет увеличена
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