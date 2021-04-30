World Athletics допустила Ласицкене и Сидорову к участию в международных стартах

Комитет по допинг-контролю World Athletics одобрил заявки четырёх российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов в 2021 году, сообщает пресс-служба World Athletics.

Россияне смогут выступать на международных турнирах в соответствии с пунктом 3.2 правил допуска, но деятельность Всероссийской федерации лёгкой атлетики по-прежнему приостановлена.

В World Athletics решили, что всем критериям для получения допуска соответствуют действующие чемпионки мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также призёр чемпионатов Европы и мира Илья Иванюк (прыжки в высоту) и победительница юниорского чемпионата Европы 2019 года Аксана Гатауллина (прыжки с шестом).