World Athletics допустила Ласицкене и Сидорову к участию в международных стартах
Комитет по допинг-контролю World Athletics одобрил заявки четырёх российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов в 2021 году, сообщает пресс-служба World Athletics.
Россияне смогут выступать на международных турнирах в соответствии с пунктом 3.2 правил допуска, но деятельность Всероссийской федерации лёгкой атлетики по-прежнему приостановлена.
В World Athletics решили, что всем критериям для получения допуска соответствуют действующие чемпионки мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также призёр чемпионатов Европы и мира Илья Иванюк (прыжки в высоту) и победительница юниорского чемпионата Европы 2019 года Аксана Гатауллина (прыжки с шестом).
Ласицкене хочет выступить на первом этапе «Бриллиантовой лиги»
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