World Athletics не стала рассматривать заявки российских ходоков на командный ЧЕ

Комитет по допинг-контролю World Athletics отказался рассматривать 14 заявок российских спортсменов на участие в командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе, который состоится 16 мая 2021 года в Подебрадах (Чехия), поскольку заявки были поданы после истечения крайнего срока подачи на это мероприятие (8 апреля), сообщает пресс-служба World Athletics.
Эти 14 спортсменов также подали заявки на участие в последующих международных соревнованиях в 2021 году в качестве нейтральных атлетов, и эти заявки будут рассмотрены в соответствующее время.
Ранее World Athletics сообщила о предоставлении нейтрального статуса чемпионкам мира Марии Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелике Сидоровой (прыжки с шестом), а также призёру чемпионатов Европы и мира Илье Иванюку (прыжки в высоту) и победительнице юниорского чемпионата Европы 2019 года Аксане Гатауллиной.
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