«Пара дней релакса». Гимнаст Нагорный сфотографировался с женой в бассейне в Дубае

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об отдыхе после первенства континента в Базеле (Швейцария).

На чемпионате Европы Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы и завоевал ещё золото и два серебра в отдельных упражнениях.

На отдых в Дубай Никита отправился вместе с супругой Дарьей Спиридоновой и другом — спортивным блогером Алексеем Столяровым. Все вместе они сфотографировались в бассейне. На одном из снимков Нагорный оказался под водой, и оптический эффект значительно добавил объёма его телу.

«Добрались, пара дней релакса. Какая фотка круче? Думаю, вы знаете, за какую я», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».