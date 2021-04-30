«Пара дней релакса». Гимнаст Нагорный сфотографировался с женой в бассейне в Дубае
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об отдыхе после первенства континента в Базеле (Швейцария).
На чемпионате Европы Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы и завоевал ещё золото и два серебра в отдельных упражнениях.
На отдых в Дубай Никита отправился вместе с супругой Дарьей Спиридоновой и другом — спортивным блогером Алексеем Столяровым. Все вместе они сфотографировались в бассейне. На одном из снимков Нагорный оказался под водой, и оптический эффект значительно добавил объёма его телу.
«Добрались, пара дней релакса. Какая фотка круче? Думаю, вы знаете, за какую я», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
«Самая «дорогая» комбинация в мире». В честь российского гимнаста назвали новый элемент
Никита Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы и вошёл в историю спортивной гимнастики.
Рекомендуем вам
- 30 апреля 2021
-
21:57
-
21:04
-
20:50
-
20:14
-
19:27
-
18:51
-
18:45
-
18:14
-
17:40
-
17:06
-
15:12
-
14:12
-
14:12
-
13:47
-
13:16
-
13:07
-
12:21
-
12:04
-
11:49
-
11:20
-
10:32
-
10:07
-
09:41
-
08:33
-
00:29
- 29 апреля 2021
-
23:10
-
21:56
-
21:53
-
19:20
-
16:44
-
16:14
-
16:03
-
14:39
-
13:58
-
09:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам