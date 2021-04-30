Женская сборная России по кёрлингу стартовала на ЧМ с победы над Германией

Женская сборная России по кёрлингу начала выступление в матче на чемпионате мира в Калгари (Канада) с победы над командой Германии со счётом 8:4 (2:0, 0:1, 2:0, 0:2, 0:0, 3:0, 1:0, 0:1).

В составе российской команды на первенстве планеты выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

1 мая россиянки проведут два матча — против команд Южной Кореи и Италии. Всего в соревнованиях принимают участие 14 сборных, которые ведут борьбу не только за медали, но и за путёвки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

На первом этапе все команды сыграют по кругу. Сборные, занявшие первое и второе места в турнирной таблице, напрямую выйдут в полуфинал, а команды, ставшие третьей-шестой, сыграют квалификационные матчи за выход в полуфинал.