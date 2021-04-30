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28-летний сумоист из Японии умер после сотрясения мозга

28-летний сумоист из Японии умер после сотрясения мозга
Другие / Прочие виды спорта 0
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Борец сумо из Японии умер в возрасте 28 лет, через месяц после полученного во время поединка сотрясения мозга, сообщает ВВС. По информации Японской ассоциации сумо, Хибикирю, настоящее имя которого Мицуки Амано, скончался от острой дыхательной недостаточности.

Соревнования по сумо не раз подвергались критике за отсутствие защиты от возможного сотрясения мозга и неоперативное оказание помощи. Так произошло и в этом случае. После инцидента спортсмен более пяти минут пролежал на ковре после падения на голову, пока не получил помощь. В это время рядом с ним был только соперник, который пытался изменить положение головы пострадавшего, и ему это удалось.

В конце концов Хибикирю был отправлен в больницу в Токио. Уже тогда он жаловался на онемение. Через месяц в больнице борец начал подавать признаки улучшения состояния и даже начал двигаться. Но в среду, 28 апреля, его здоровье ухудшилось, и в тот же день он умер.

Источник: BBC

Автор: Елена Чистова

Заглавное фото: Donald Miralle/Getty Images

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