Федерация шашек России призвала Всемирную федерацию расследовать инцидент с флагом

Федерация шашек России обратилась к руководству Всемирной федерации шашек (FMJD) для запуска анализа инцидента, произошедшего во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовской (Польша). Об этом сообщил президент федерации Анатолий Никитин.

Напомним, 27 апреля, во время встречи Тансыккужиной и Садовской к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

«Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры одним из организаторов соревнований были убраны все опознавательные российские знаки. Руководство федерации выразило мнение, что подобное поведение организаторов соревнований в ходе проведения матча неприемлемо, нарушает этические нормы, заслуживает осуждения и проведения внутреннего расследования Всемирной федерации для установления причин вышеуказанных действий и виновных лиц», — цитирует Никитина ТАСС.

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