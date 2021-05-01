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Ультракороткие бикини перестанут быть обязательными в пляжном гандболе

Ультракороткие бикини перестанут быть обязательными в пляжном гандболе
Другие / Гандбол 0

В пляжном гандболе в ближайшее время будет отменено правило об обязательной форме для женщин в виде бикини. С такой инициативой выступила Норвегия, сообщает NRK.

Согласно существующим правилам, гандболистки должны играть в облегающем спортивном бюстгальтере с глубоким вырезом и бикини, ширина которых по бокам не может превышать 10 см.

Однако, по мнению лидера сборной Норвегии Катинки Халтвик, столь узкие трусы мало соотносятся с игрой в пляжный гандбол, так как часто забиваются в складки тела, мешают и создают эмоциональный дискомфорт. Из-за неудобной формы многие отказываются от игры в пляжный гандбол, которому не хватает массовости.

В Норвегии надеются, что поправка в правила, отменяющая обязательное ношение гандболистками бикини, вступит в силу в самое ближайшее время.

Источник: NRK

Автор: Елена Чистова

Заглавное фото: Marcelo Endelli/Getty Images

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