Ультракороткие бикини перестанут быть обязательными в пляжном гандболе

В пляжном гандболе в ближайшее время будет отменено правило об обязательной форме для женщин в виде бикини. С такой инициативой выступила Норвегия, сообщает NRK.
Согласно существующим правилам, гандболистки должны играть в облегающем спортивном бюстгальтере с глубоким вырезом и бикини, ширина которых по бокам не может превышать 10 см.
Однако, по мнению лидера сборной Норвегии Катинки Халтвик, столь узкие трусы мало соотносятся с игрой в пляжный гандбол, так как часто забиваются в складки тела, мешают и создают эмоциональный дискомфорт. Из-за неудобной формы многие отказываются от игры в пляжный гандбол, которому не хватает массовости.
В Норвегии надеются, что поправка в правила, отменяющая обязательное ношение гандболистками бикини, вступит в силу в самое ближайшее время.
- 1 мая 2021
-
00:40
- 30 апреля 2021
-
23:25
-
23:18
-
22:55
-
21:57
-
21:04
-
20:50
-
20:14
-
19:27
-
18:51
-
18:45
-
18:14
-
17:40
-
17:06
-
15:12
-
14:12
-
14:12
-
13:47
-
13:16
-
13:07
-
12:21
-
12:04
-
11:49
-
11:20
-
10:32
-
10:07
-
09:41
-
08:33
-
00:29
- 29 апреля 2021
-
23:10
-
21:56
-
21:53
-
19:20
-
16:44
-
16:14