Чемпион мира по академической гребле умер в 26 лет
Чемпион мира по академической гребле итальянец Филиппо Монделли скончался в возрасте 26 лет. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Италии (CONI). Причиной смерти стал рак кости ноги.
«Чемпион в воде и на суше, образец мастерства и отваги. Итальянский спорт скорбит о безвременной кончине Филиппо Монделли. Прощай, Филиппо, мы тебя никогда не забудем», – говорится в сообщении.
Монделли ранее было диагностировано онкологическое заболевание. 13 апреля он был избран в национальный совет CONI как представитель спортсменов.
В 2018 году Монделли завоевал золото чемпионатов мира и Европы в соревновании четверок парных, в 2017 году стал чемпионом Европы в соревнованиях двоек парных.
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