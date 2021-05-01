Непомнящий не сыграет под российским флагом в матче за звание чемпиона мира

Российский шахматист Ян Непомнящий не сможет сыграть под флагом России в матче за мировую шахматную корону. Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям Международной шахматной федерации (FIDE) Дэвид Льяда.



Непомнящий проведёт этот матч с Магнусом Карлсеном в статусе «нейтрального игрока», на самих соревнованиях будет отсутствовать символика Российской Федерации: флаг, герб и гимн.



Напомним, что Всемирное антидопинговое агенство запретило российским спортсменам выступать под собственным флагом на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, а также в матчах за звание чемпиона мира.



Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

Ян Непомнящий не смог подняться в рейтинге ФИДЕ, несмотря на победу в турнире претендентов