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Ян Непомнящий прокомментировал невозможность сыграть под флагом России в матче Карлсеном

Ян Непомнящий прокомментировал невозможность сыграть под флагом России в матче Карлсеном
Другие / Шахматы 0
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Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал появившуюся информацию об отсутствии у него возможности сыграть под флагом России в матче за звание чемпиона мира. Ранее об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям Международной шахматной федерации (FIDE) Дэвид Льяда.

«Насколько я знаю, ещё идут какие-то обсуждения с ФИДЕ по этому поводу. Но вероятность сыграть под своим флагом небольшая. Понятно, что это не самый приятный момент. Надеюсь, что не окажет решающего воздействия», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В связи с санкциями ВАДА российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира до середины декабря 2022 года, а в честь их побед не может звучать государственный гимн.

Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

Непомнящий не сыграет под российским флагом в матче за звание чемпиона мира
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