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В Минспорта сообщили о дальнейших шагах после решения посольства США прекратить выдачу виз

В Минспорта сообщили о дальнейших шагах после решения посольства США прекратить выдачу виз
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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство совместно с Министерством иностранных дел страны будет решать вопрос въезда российских спортсменов в США. Ранее посольство США в Москве объявило, что с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы в связи с решением российских властей запретить дипмиссии нанимать россиян.

«Будем взаимодействовать с МИД и делать всё возможное, чтобы ограничения не коснулись наших спортсменов и это не сказалось негативно на их участии в соревнованиях», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Решение посольства США может привести к тому, что российские спортсмены, которые в настоящий момент не имеют американской визы, не смогут принять участия ни в одном соревновании на территории США.

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