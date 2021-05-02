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Марк Селби и Шон Мёрфи сыграют в финале чемпионата мира — 2021 по снукеру

Марк Селби и Шон Мёрфи сыграют в финале чемпионата мира — 2021 по снукеру
Другие / Прочие виды спорта 0
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Стали известны финалисты чемпионата мира 2021 года по снукеру, который проходит в Крусибле (Шеффилд, Англия). В решающем матче встретятся два представителя Великобритании: Марк Селби и Шон Мёрфи.

Полуфинальные поединки также проходили с участием лишь британцев. Селби со счётом 17:15 обыграл Стюарта Бинхэма, а Мёрфи был сильнее Кайрена Уилсона — 17:12.

Титул чемпиона мира защищал англичанин Ронни О’Салливан, который, однако, проиграл в матче второго раунда шотландцу Энтони Макгиллу — 12:13.

Решающий матч соревнований начнётся сегодня, 2 мая. Начало — в 15:00 по московскому времени.

37-летний Селби — трёхкратный чемпион мира (2014, 2016, 2017), трёхкратный чемпион «Мастерс» (2008, 2010, 2013), победитель восьми рейтинговых турниров. 38-летний Мёрфи становился чемпионом мира 2005 года.

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