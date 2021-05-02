Российские бадминтонисты стали чемпионами Европы из-за коронавируса у соперника

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов стали чемпионами Европы в мужском парном разряде на турнире в Киеве (Украина).



В воскресенье, 2 мая, в финале россияне должны были встретиться с представителями Германии — Марком Ламсфуссом и Марвином Зайделем, но поединок был отменён из-за положительного теста Ламсфусса на коронавирус. Немцы получили техническое поражение, сообщает Европейская конфедерация бадминтона.



«За последние полтора года, к сожалению, бывает довольно много таких случаев, когда спортсмены не могут выступать из-за положительных тестов на COVID-19. Мы были готовы бороться в финале, знаем эту пару, побеждали их, так что шансы были хорошие. Тем более что и до финалов мы показывали на этом чемпионате уверенную игру, поэтому сохранили и силы, и эмоции к финалу.



Конечно, это игра, могло произойти всё. Нам очень жаль, что не было финала, выражаем поддержку нашим немецким товарищам по бадминтону, надеемся, что они хорошо перенесут эти испытания.



С нашей стороны скажу: мы рады, что смогли завоевать титул, повторив успех 2014 года. Поэтому только повторю свою любимую фразу: «Бадминтон в России жив!» — заявил Иванов пресс-службе Национальной федерации бадминтона России.



Иванов и Созонов стали двукратными чемпионами Европы (2014, 2021). Помимо этого, спортсмены имеют две бронзовые медали европейских чемпионатов, а также серебро Европейских игр и Универсиады.