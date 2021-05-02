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Корнетская и Кочесок стали чемпионками Европы в синхронных прыжках на батуте

Корнетская и Кочесок стали чемпионками Европы в синхронных прыжках на батуте
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские спортсменки Анна Корнетская и Сусана Кочесок стали чемпионками Европы в синхронных прыжках на батуте на проходящем турнире в Сочи.

Результат россиянок составил 48,700 балла. Серебряную награду взяли белорусские спортсменки Екатерина Ершова и Виктория Куйдан, набравшие 47,560 балла, третье место заняли немки Леони Адам и Айлен Реслер, их результат — 45,990 балла.

На Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, в прыжках на батуте будут разыграны два комплекта наград.

Отметим, что турнир не является квалификационным на Олимпиаду. Чемпионат Европы по прыжкам на батуте проходит в Сочи в ледовом дворце «Айсберг» с 29 апреля по 2 мая 2021 года.

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