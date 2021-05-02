Давлетова и Алимов стали чемпионами Европы по бадминтону в смешанном разряде

Российские спортсмены Алина Давлетова и Родион Алимов стали чемпионами Европы по бадминтону в смешанном разряде на турнире в Киеве (Украина).



В финале соревнований посеянный под шестым номером дуэт обыграл первый номер посева — англичан Лорен Смит и Маркуса Эллиса со счётом 11:21, 21:16, 21:15.



Напомним, что ранее сегодня российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов стали чемпионами Европы в мужском парном разряде в связи с тем, что один из оппонентов по финальному поединку сдал положительный тест на коронавирус. Россиянам присудили техническую победу.



Чемпионат Европы по бадминтону проходит с 27 апреля по 2 мая 2021 года в Киеве. Следующий чемпионат пройдёт в финском городе Вантаа в 2022 году.

Российские бадминтонисты стали чемпионами Европы из-за коронавируса у соперника