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Россияне завоевали ещё три золота на чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Сочи

Российские спортсмены завоевали ещё три золотые медали на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в Сочи.

Галина Бегим первенствовала в дисциплине «двойной мини-трамп», опередив представительницу Швеции Лину Сьоберг на 0,1 балла. Бронзовым призёром стала ещё одна россиянка Дана Садкова.

У мужчин в этой дисциплине победил россиянин Александр Одинцов, получивший от судей на 0,3 балла больше, чем португалец Тьяго Самайю Ромау. Третьим стал немец Даниэль Шмидт.

Вадиму Афанасьеву не было равных в дисциплине «акробатическая дорожка». Вторым также стал россиянин Александр Лисицын, уступивший соотечественнику около двух баллов. Бронзу завоевал представитель Азербайджана Михаил Малкин.

У женщин победу на акробатической дорожке одержала бельгийка Такина Питерс. Завоевавшая серебро россиянка Виктория Даниленко уступила ей 0,2 балла. Третье место заняла француженка Канди Бриер-Ветийяр.