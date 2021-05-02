На женском ЧМ по кёрлингу в Канаде из-за коронавируса отложена утренняя сессия матчей

На чемпионате мира по кёрлингу среди женских команд, который проходит в Калгари (Канада), из-за случая заражения коронавирусом 2 мая была отложена утренняя сессия. Игры должны были начаться в 18:00 мск (9 утра по местному времени).

Как сообщает пресс-служба Всемирной федерации кёрлинга (WCF), положительный результат показали тесты, взятые у сотрудников вещательной организации. В настоящее время ни один спортсмен или участник соревнований не считается подверженным риску.

Весь персонал вещательной организации изолирован в своём отеле, пока проводятся дополнительные тесты и происходит отслеживание контактов. Персонал вещателя проживает в другом отеле, чем спортсмены и официальные лица соревнований.

Если все тесты спортсменов и официальных лиц, сданные 1 мая, окажутся отрицательными, то соревнования возобновятся с дневной сессии — в 23:00 мск. Время, в которое будет проведена отложенная сессия, будет определено позднее.

Сборная России, одержавшая четыре победы в четырёх матчах, должна провести очередную игру именно в 23:00 мск против команды Эстонии. Во время отложенной сессии матчей с участием российских кёрлингисток запланировано не было.