Яна Лебедева завоевала золото чемпионата Европы в прыжках на батуте

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке завершился в Сочи определением медалистов в индивидуальных прыжках на батуте.
В женских соревнованиях первенствовала россиянка Яна Лебедева, опередившая сразу двух француженок — Лею Лабросс и Марину Журбер.
В мужском турнире первые два места заняли белорусские спортсмены — Олег Рябцев и Владислав Гончаров. Россиянин Андрей Юдин стал бронзовым призёром.
Прыжки на батуте. Чемпионат Европы. Сочи
Женщины. Индивидуальные прыжки
1. Яна Лебедева (Россия) – 56,685.
2. Леа Лабросс (Франция) – 54,365.
3. Марина Журбер (Франция) – 53,870.
4. Анна Корнетская (Россия) – 53,790.
Мужчины. Индивидуальные прыжки
1. Олег Рябцев (Беларусь) – 60,815.
2. Владислав Гончаров (Беларусь) – 60,580.
3. Андрей Юдин (Россия) – 59,725…
6. Сергей Азарян (Россия) – 58,220.
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