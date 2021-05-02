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Яна Лебедева завоевала золото чемпионата Европы в прыжках на батуте

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке завершился в Сочи определением медалистов в индивидуальных прыжках на батуте.

В женских соревнованиях первенствовала россиянка Яна Лебедева, опередившая сразу двух француженок — Лею Лабросс и Марину Журбер.

В мужском турнире первые два места заняли белорусские спортсмены — Олег Рябцев и Владислав Гончаров. Россиянин Андрей Юдин стал бронзовым призёром.

Прыжки на батуте. Чемпионат Европы. Сочи

Женщины. Индивидуальные прыжки

1. Яна Лебедева (Россия) – 56,685.

2. Леа Лабросс (Франция) – 54,365.

3. Марина Журбер (Франция) – 53,870.

4. Анна Корнетская (Россия) – 53,790.

Мужчины. Индивидуальные прыжки

1. Олег Рябцев (Беларусь) – 60,815.

2. Владислав Гончаров (Беларусь) – 60,580.

3. Андрей Юдин (Россия) – 59,725…

6. Сергей Азарян (Россия) – 58,220.