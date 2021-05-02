Тансыккужина на 4 очка отстаёт от претендентки перед последним туром титульного матча
В Польше продолжается чемпионат мира по шашкам. В матче за мировую шашечную корону среди женщин сошлись действующий чемпион — российский гроссмейстер Тамара Тансыккужина — и претендентка Наталия Садовская (Польша).
Сегодня, 2 мая, состоялся восьмой раунд противостояния, в котором была зафиксирована ничья – 6:6. Перед заключительным днём соревнований Тансыккужина по-прежнему отстаёт от Садовской на четыре очка.
Текущий счёт матча 50:46 – в пользу хозяйки турнира.
Согласно регламенту, матч состоит из 9 раундов и завершится завтра, 3 мая. В каждом раунде разыгрывается по 12 очков. Победу одерживает тот, кто первым наберёт 54 очка. Соответственно, Садовской осталось набрать всего 4 очка, которых ей будет достаточно для завоевания титула.
«Сделайте это немедленно!» В Польше содрали российский флаг во время чемпионского матча
Организаторам в нарушение всех правил пришлось даже вмешаться в ход партии!
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
22:39
-
21:53
-
21:18
-
20:49
-
19:37
-
18:38
-
18:09
-
17:42
-
14:35
-
14:25
-
14:24
-
13:11
-
12:21
-
11:09
-
09:51
-
03:08
- 1 мая 2021
-
23:25
-
23:05
-
21:28
-
18:05
-
14:31
-
12:55
-
11:29
-
11:19
-
10:02
-
05:34
-
00:40
- 30 апреля 2021
-
23:25
-
23:18
-
22:55
-
21:57
-
21:04
-
20:50
-
20:14
-
19:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам