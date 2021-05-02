Тансыккужина на 4 очка отстаёт от претендентки перед последним туром титульного матча

В Польше продолжается чемпионат мира по шашкам. В матче за мировую шашечную корону среди женщин сошлись действующий чемпион — российский гроссмейстер Тамара Тансыккужина — и претендентка Наталия Садовская (Польша).



Сегодня, 2 мая, состоялся восьмой раунд противостояния, в котором была зафиксирована ничья – 6:6. Перед заключительным днём соревнований Тансыккужина по-прежнему отстаёт от Садовской на четыре очка.

Текущий счёт матча 50:46 – в пользу хозяйки турнира.



Согласно регламенту, матч состоит из 9 раундов и завершится завтра, 3 мая. В каждом раунде разыгрывается по 12 очков. Победу одерживает тот, кто первым наберёт 54 очка. Соответственно, Садовской осталось набрать всего 4 очка, которых ей будет достаточно для завоевания титула.

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