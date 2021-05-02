Три матча сборной России на ЧМ по кёрлингу не будут показаны из-за коронавируса

Чемпионат мира по кёрлингу среди женских команд продолжится в Калгари (Канада) без телевизионных трансляций, сообщает пресс-служба Всемирной федерации кёрлинга.

Ранее тесты на коронавирус некоторых сотрудников компании-телевещателя дали положительный результат. Из-за этого сегодня, 2 мая, была отложена утренняя сессия игр.

Позднее стало известно, что все тесты спортсменов и официальных лиц оказались отрицательными. Чемпионат мира будет продолжен с дневной сессии, которая начнётся на полчаса позднее запланированного времени – в 23:30 мск.

Однако телетрансляций сегодня, завтра и утром 4 мая не будет. За это время сборная России проведёт три матча с командами Эстонии (2 мая), Дании (3 мая) и Японии (4 мая). На данный момент российские кёрлингистки выиграли четыре из четырёх матчей.