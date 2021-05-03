Стали известны все участники мужского чемпионата Европы по гандболу

Определились все участники мужского чемпионата Европы по гандболу, который пройдёт с 13 по 30 января 2022 года в Венгрии и Словакии. Сборная России заняла первое место в отборочной группе и квалифицировалась на турнир.

Состав участников чемпионата Европы

Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция.

Жеребьёвка финального этапа турнира пройдёт 6 мая.

В 2020 году чемпионат Европы по гандболу прошёл в Австрии, Норвегии и Швеции. Обладателем титула стала команда Испании, победившая в финале Хорватию со счётом 22:20. Сборная России не вышла в основной этап соревнований.