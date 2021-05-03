Карлсен победил Накамуру в финале New in Chess Classic
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выиграл онлайн-турнир New in Chess Classic. В финале он победил представителя США Хикару Накамуру.
Первый финальный матч закончился со счётом 3:1 в пользу Карлсена. Второй финальный матч закончился вничью: 2:2. Таким образом Карлсен занял первое место на турнире, Накамура стал вторым.
В матче за третье место Шахрияр Мамедьяров оказался сильнее Левона Ароняна. Первый матч соперники закончили вничью (2:2), во втором Мамедьяров одержал победу со счётом 2,5:0,5.
Напомним, в ноябре — декабре 2021 года Магнус Карлсен в матче на первенство мира сразится с российским гроссмейстером Яном Непомнящим, который выиграл турнир претедентов в Екатеринбурге. Норвежец удерживает шахматную корону с 2013 года.
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