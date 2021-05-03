Кияшко: на деньги за обслуживание гандбольных матчей существовать нереально

Глава судейской комиссии Федерации гандбола России Алексей Кияшко рассказал об отношении к ситуации, когда арбитры совмещают судейскую карьеру с работой на руководящих постах в клубах.

«К сожалению, прожить только судейством в России невозможно. На те деньги, которые получают арбитры за обслуживание матчей, одному существовать практически нереально, а о каком-то содержании семьи или выплате ипотеки не может идти и речи.



Допустим, судья работает на матче ростовчанок и ЦСКА. Представьте суммарную стоимость игроков, находящихся на площадке, — речь идёт о числах с пятью нулями. И это нормально, ведь играют профессионалы экстра-класса! На них ходят смотреть тысячи людей. Однако судят их по факту любители. Вот здесь и кроется дисбаланс.



Арбитрам постоянно приходится заниматься чем-то ещё, чтобы прокормить себя и семью. Можете ли вы себе представить хотя бы одного игрока в Суперлиге, который между тренировками бегал бы ещё куда-то на работу? И, конечно же, судьи стараются найти такую работу, чтобы получать возможность выезжать на матчи. Если же они пойдут, скажем, клерками в банк или страховую компанию, то придётся завершать карьеры — вряд ли работодатель с радостью позволит сотруднику отсутствовать неделями.



Поэтому они ищут места, максимально приближенные к гандбольной деятельности, — клубы, спортшколы. Их там понимают и не будут чинить препятствий. Хотя были прецеденты, когда даже в гандбольной школе арбитров попрекали выездами. При том что судьи работали на большом количестве местных детских соревнований, всё равно руководство школы их уволило. Арбитры остались безработными, живут на деньги, которые получают за обслуживание двух-трёх матчей Суперлиги в месяц, но это же копейки…



Ещё один важный нюанс — судьи не обслуживают матчи чемпионата, если занимают место в структуре одного из клубов этой лиги. Это плохо и для них, потому что сразу снижает акции на международном уровне. Кто направит на ключевой поединок Лиги чемпионов арбитра, ни разу не судившего женских матчей в местном чемпионате?» — цитирует Кияшко «Гандбол. Быстрый центр».