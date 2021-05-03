Россиянки получили вторую лицензию на Олимпиаду в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

Россиянки получили максимальную квоту — две лицензии — на участие в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио.
Это стало известно после полуфиналов на Кубке мира в столице Японии, который является последним квалификационным турниром к Олимпиаде. На этих соревнованиях у женщин разыгрывались 18 лицензий. В результате перераспределения лицензий между командами, которые ранее не получили максимальную квоту, одна из них досталась Марии Поляковой, которая попала в полуфинал в качестве запасной.
Первую лицензию на чемпионате Европы 2019 года для России завоевала Кристина Ильиных. В синхронных прыжках россиянки остались без лицензий, тогда как мужчины выбрали максимальную квоту – два синхронных дуэта и по два места в личных соревнованиях на трамплине и на вышке.
- 3 мая 2021
-
17:27
-
14:09
-
12:00
-
10:18
-
09:21
-
09:16
-
08:33
-
04:02
- 2 мая 2021
-
22:39
-
21:53
-
21:18
-
20:49
-
19:37
-
18:38
-
18:09
-
17:42
-
14:35
-
14:25
-
14:24
-
13:11
-
12:21
-
11:09
-
09:51
-
03:08
- 1 мая 2021
-
23:25
-
23:05
-
21:28
-
18:05
-
14:31
-
12:55
-
11:29
-
11:19
-
10:02
-
05:34
-
00:40