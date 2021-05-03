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Россиянки получили вторую лицензию на Олимпиаду в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

Россиянки получили вторую лицензию на Олимпиаду в прыжках в воду с трёхметрового трамплина
Другие / Водные виды спорта 0
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Россиянки получили максимальную квоту — две лицензии — на участие в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио.

Это стало известно после полуфиналов на Кубке мира в столице Японии, который является последним квалификационным турниром к Олимпиаде. На этих соревнованиях у женщин разыгрывались 18 лицензий. В результате перераспределения лицензий между командами, которые ранее не получили максимальную квоту, одна из них досталась Марии Поляковой, которая попала в полуфинал в качестве запасной.

Первую лицензию на чемпионате Европы 2019 года для России завоевала Кристина Ильиных. В синхронных прыжках россиянки остались без лицензий, тогда как мужчины выбрали максимальную квоту – два синхронных дуэта и по два места в личных соревнованиях на трамплине и на вышке.

Представительницы России в прыжках в воду не смогли квалифицироваться на Олимпиаду
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