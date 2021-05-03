Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бывший глава World Athletics Ламин Диак был отпущен в Сенегал под залог

Бывший глава World Athletics Ламин Диак был отпущен в Сенегал под залог
Другие / Лёгкая атлетика 0
Аудио-версия:

Бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Ламин Диак, осуждённый в Париже по делу о коррупции в отношении допинга в России, вернётся в Сенегал после внесения залога французскому правосудию в размере 500 тыс. евро, сообщает AFP. До возвращения 87-летнего Диака на родину осталось выполнить только некоторые административные формальности.

В сентябре 2020 года Диак был признан виновным по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов и приговорён к четырём годам лишения свободы, два из них — условно, а также штрафу в 500 тыс. евро. Именно в этом размере и был назначен залог.

Диак обжаловал это обвинение, но его апелляция ещё не рассмотрена. Также против Диака возбуждено дело о подкупе голосов при выборе столиц Олимпийских игр.

Взятка для порядка. Россия платила большие деньги за сокрытие допинг-проб легкоатлетов
Экс-глава ИААФ Ламин Диак дал показания против российских спортсменов, которым помогал скрывать нарушения. Цена вопроса – миллионы евро.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021