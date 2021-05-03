Бывший глава World Athletics Ламин Диак был отпущен в Сенегал под залог

Бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Ламин Диак, осуждённый в Париже по делу о коррупции в отношении допинга в России, вернётся в Сенегал после внесения залога французскому правосудию в размере 500 тыс. евро, сообщает AFP. До возвращения 87-летнего Диака на родину осталось выполнить только некоторые административные формальности.
В сентябре 2020 года Диак был признан виновным по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов и приговорён к четырём годам лишения свободы, два из них — условно, а также штрафу в 500 тыс. евро. Именно в этом размере и был назначен залог.
Диак обжаловал это обвинение, но его апелляция ещё не рассмотрена. Также против Диака возбуждено дело о подкупе голосов при выборе столиц Олимпийских игр.
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