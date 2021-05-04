Тамара Тансыккужина — о победе в титульном матче: я проявила стойкость и выдержку

Россиянка Тамара Тансыккужина, защитившая титул в матче за мировую шашечную корону, рассказала о причинах своего успеха.
Судьба титула решилась в заключительном девятом раунде матча, перед которым Тансыккужина уступала польке Наталии Садовской 4 очка. В классических шашках претендентка первой набрала 54 очка, но защищающая титул россиянка сравняла счёт, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени.
«Я довольна. Я рада. Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала. Это самый сложный и долгий турнир. Наталия — очень опытный матчевый боец, играет очень надёжно. В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку.
В Польше всё было очень доброжелательно. Люди хорошо относятся, отзывчивые. Был дружественный настрой. Варшавская земля оказалась для меня счастливой», — приводит слова Тансыккужиной ТАСС.
Матч запомнился инцидентом во время четвёртого раунда. К игровому столу подошёл секретарь соревнований Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Тот раунд Тансыккужина проиграла со счётом 0:12, что, по её мнению, могло сказаться на окончательном исходе матча.
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