«Ура!» Чемпионка мира по шашкам Тансыккужина сфотографировалась с флагом России

Россиянка Тамара Тансыккужина опубликовала пост в своём «инстаграме» после победы в матче за мировую шашечную корону. Она сфотографировалась с флагом России.

«Ура!» — подписала снимок Тансыккужина.

Пост доступен в «инстаграме» Тамары Тансыккужиной

В матче за титул действующая чемпионка Тансыккжина играла с претенденткой Наталией Садовской из Польши. Перед девятым раундом россиянка уступала Садовской четыре очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперёд и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счёт, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.

Матч запомнился инцидентом во время четвёртого раунда. К игровому столу подошёл секретарь соревнований Яцек Павлицкий и убрал российский флаг.