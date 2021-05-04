Валуев: Тансыккужину надо ставить в пример. На Олимпиаде Россия столкнётся с подобным

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на победу россиянки Тамары Тансыккужиной в матче за мировую шашечную корону. Она одолела представительницу Польши Наталию Садовскую.

«Очень знаковая и приятная во всех отношениях победа. Нашу спортсменку надо ставить в пример, ведь на Олимпиаде российской сборной обязательно придётся столкнуться с чем-либо подобным. И в момент истины необходимо будет думать о цели, а уже потом, по достижению оной, радоваться вдвойне. Не могу не отметить поступок польской спортсменки, которая своим поведением в тысячу раз превосходит политиков и функционеров-временщиков. Тамара Тансыккужина – королева шашек! Россиянка обыграла польку Наталию Садовскую в финале чемпионата мира. Какая же молодец! Победила, несмотря на скандал, который случился по ходу турнира», — написал Валуев в своём «инстаграме».

Матч запомнился скандальным инцидентом во время четвёртого раунда. К игровому столу подошёл секретарь соревнований Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. На следующий день польская спортсменка убрала флаг своей страны в знак солидарности с россиянкой.