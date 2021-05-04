«Я в неё просто влюбился». Губерниев — о Тансыккужиной, выигравшей титульный матч на ЧМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу россиянки Тамары Тансыккужиной в матче за мировую шашечную корону. Она одолела представительницу Польши Наталию Садовскую.

«Мы с Тамарой общались, я в неё просто влюбился. Она человек с железной волей. Она очень уверенно говорила, что приложит максимум усилий для победы, хотя проигрывала по ходу матча. Ей огромный респект, молодец.

Её сопернице тоже хочу выразить уважение, она же убрала свой флаг. В концовке Тамара ждала своего часа и нанесла свой решающий удар. Видите, теперь мы всей страной за шашками следим. Кстати, тренер у неё — кумир моего детства Чижов. Хочется, чтобы этот случай с флагом всколыхнул интерес к интеллектуальным играм, а отдельно — шашкам. Не было счастья, да несчастье помогло.

А Тамара — настоящая царица. Надеюсь, она теперь будет звездой: и к Малахову, и к Урганту. Спасибо польской стороне за раскрутку российской спортсменки и российских шашек», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч запомнился скандальным инцидентом во время четвёртого раунда. К игровому столу подошёл секретарь соревнований Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. На следующий день польская спортсменка убрала флаг своей страны в знак солидарности с россиянкой.