«Спартак» поздравил Тамару Тансыккужину с победой в матче на первенство мира

В футбольном клубе «Спартак» поздравили россиянку Тамару Тансыккужину с победой в матче за мировую шашечную корону. Она одолела представительницу Польши Наталию Садовскую.

«Поздравляем с заслуженной потрясающей победой!» — отмечается в комментарии «Спартака» под соответствующим постом Тансыккужиной в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/p/CObepVqlZSz/

Перед девятым раундом Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперёд и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счёт, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.

Матч запомнился скандальным инцидентом во время четвёртого раунда. К игровому столу подошёл секретарь соревнований Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. На следующий день польская спортсменка убрала флаг своей страны в знак солидарности с россиянкой.