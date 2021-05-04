«В Госдуму пойдёт тётя». Василий Уткин отреагировал на фото Тансыккужиной с флагом России

Известный блогер, журналист, телеведущий и комментатор Василий Уткин прокомментировал фото шашистки Тамары Тансыккужиной с флагом России, которое та выложила в «Инстаграме» после успешной защиты титула чемпионки мира. Тансыккужина одолела представительницу Польши Наталию Садовскую.
«В Госдуму пойдёт тётя теперь, не иначе», — написал Уткин в «Твиттере» и прикрепил к тексту соответствующее фото.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Василия Уткина.
Перед девятым раундом Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперёд и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счёт, а затем одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.
Матч запомнился скандальным инцидентом во время четвёртого раунда. К игровому столу подошёл секретарь соревнований Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. На следующий день польская спортсменка удалила флаг своей страны в знак солидарности с россиянкой.
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