Бадминтонист Аксельсен заразился COVID-19 на ЧЕ и арендовал самолет, чтобы вернуться домой

Вторая ракетка мира по бадминтону датчанин Виктор Аксельсен заразился коронавирусом на чемпионате Европы, проходившем в Киеве (Украина) и арендовал самолет, чтобы вернуться домой.



«С тех пор как у меня был обнаружен коронавирус, я находился в изоляции в номере отеля. У меня незначительные симптомы, я не чувствую запаха и вкуса, в остальном всё в порядке.



После многочисленных раздумий и разговоров с коллективом, я решил оплатить частный самолёт до Дании, чтобы улететь домой безопасно, с соблюдением всех ограничений и мер. Меня перевезла скорая, а затем на самолёте я улетел домой, находясь в изоляционной камере.

Пост доступен на странице Аксельсена в «фейсбуке».

Мои мысли с миллионами людей по всему миру, которые не имеют возможности оплатить перелёт, не говоря о том, чтобы получить необходимый кислород или медицинскую помощь. Надеюсь, эта пандемия скоро закончится. Буду держать вас в курсе по мере возможности и еще раз благодарю за поддержку», — написал Аксельсен на своей странице в «фейсбуке».



27-летний датский бадминтонист сдал позитивный тест на коронавирус после победы в полуфинальном матче над Калле Колйоненом из Финляндии со счётом 21:14, 21:14.