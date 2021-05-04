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Бадминтонист Аксельсен заразился COVID-19 на ЧЕ и арендовал самолет, чтобы вернуться домой

Бадминтонист Аксельсен заразился COVID-19 на ЧЕ и арендовал самолет, чтобы вернуться домой
Другие / Прочие виды спорта 0
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Вторая ракетка мира по бадминтону датчанин Виктор Аксельсен заразился коронавирусом на чемпионате Европы, проходившем в Киеве (Украина) и арендовал самолет, чтобы вернуться домой.

«С тех пор как у меня был обнаружен коронавирус, я находился в изоляции в номере отеля. У меня незначительные симптомы, я не чувствую запаха и вкуса, в остальном всё в порядке.

После многочисленных раздумий и разговоров с коллективом, я решил оплатить частный самолёт до Дании, чтобы улететь домой безопасно, с соблюдением всех ограничений и мер. Меня перевезла скорая, а затем на самолёте я улетел домой, находясь в изоляционной камере.

Пост доступен на странице Аксельсена в «фейсбуке».

Мои мысли с миллионами людей по всему миру, которые не имеют возможности оплатить перелёт, не говоря о том, чтобы получить необходимый кислород или медицинскую помощь. Надеюсь, эта пандемия скоро закончится. Буду держать вас в курсе по мере возможности и еще раз благодарю за поддержку», — написал Аксельсен на своей странице в «фейсбуке».

27-летний датский бадминтонист сдал позитивный тест на коронавирус после победы в полуфинальном матче над Калле Колйоненом из Финляндии со счётом 21:14, 21:14.

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