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Умер бронзовый призёр Олимпиады 1972 года по волейболу Александр Сапрыкин

Умер бронзовый призёр Олимпиады 1972 года по волейболу Александр Сапрыкин
Другие / Волейбол 0
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года по волейболу Александр Сапрыкин скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Сапрыкин родился 28 июля в 1946 году в Калуге. Он выступал за ленинградские волейбольные клубы «Спартак» и «Автомобилист». Является чемпионом Европы 1971 года и серебряным призёром чемпионата мира 1974 года.

По завершении карьеры он тренировал сборную СССР по Ленинграду, работал директором спортивной школы Калининского района, а также главным тренером женской волейбольной команды ТТУ и мужской команды «Динамо» (Ленинградская область).

С момента образования Всероссийской федерации волейбола в 1991 году Сапрыкин неизменно избирался в состав её президиума, был первым председателем Совета пляжного волейбола. С 1991 по 2001 год возглавлял Федерацию волейбола Санкт-Петербурга.

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