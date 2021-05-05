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Линдси Вонн: скучаю по соревнованиям, но уже ушла на пенсию, пути назад нет

Линдси Вонн: скучаю по соревнованиям, но уже ушла на пенсию, пути назад нет
Другие / Прочие виды спорта 0
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Олимпийская чемпионка 2010 года по горным лыжам американка Линдси Вонн рассказала о жизни без турниров, а также поделилась эмоциями от получения статуса посла Всемирной спортивной академии Laureus.

«Скучаю по соревнованиям, но не так сильно, как раньше. Я уже ушла на пенсию и пути назад нет. Мне нравится кататься на лыжах с семьёй или друзьями.

Коронавирусное время заставило меня найти себя, у меня было много возможностей подумать о том, что мне делать со своей жизнью. Я научилась жить без лыж, что было сложно. Теперь я бизнесвумен. Встречаюсь с предпринимателями, инвестирую, многому учусь.

Что касается получения статуса посла Всемирной спортивной академии Laureus, то это большая честь для меня. Академия всегда выбирала лучших спортсменов, которые использовали свои возможности для внесения позитивных изменений в мир. Сейчас для меня самое главное — помощь другим. Вместе с академией и моим фондом мы будем работать над созданием лучшего мира с помощью спорта», — рассказала Вонн во время встречи с представителями международных СМИ.

Линдси Вонн завершила карьеру в 2019 году с 82 победами на этапах Кубка мира. Это является абсолютным рекордом среди женщин. Помимо золота, у Вонн две бронзовые медали Олимпиад, также она является двукратной чемпионкой мира и трёхкратным серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

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