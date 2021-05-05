Женская сборная России по кёрлингу обыграла Китай, одержав восьмую победу кряду на ЧМ-2021

Женская сборная России по кёрлингу одержала восьмую победу подряд на чемпионате мира в Калгари (Канада). Со счётом 8:4 россиянки обыграли национальную команду Китая. Ранее российская команда праздновала успех в матчах со сборными Германии, Южной Кореи, Италии, Канады, Эстонии, Дании и Японии.
В составе российской сборной на первенстве планеты выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Всего в соревнованиях принимают участие 14 команд, которые ведут борьбу не только за медали, но и за путёвки на Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай).
На первом этапе все команды сыграют по кругу. Сборные, занявшие первое и второе места в турнирной таблице, напрямую выйдут в полуфинал, а команды, ставшие третьими-шестыми, сыграют квалификационные матчи за выход в полуфинал.
Лучшим результатом сборной России на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году.
- 5 мая 2021
-
09:40
-
09:28
-
09:05
-
08:29
-
00:56
-
00:17
- 4 мая 2021
-
23:20
-
22:56
-
22:25
-
21:59
-
21:33
-
21:08
-
19:35
-
19:00
-
18:20
-
18:18
-
16:02
-
15:51
-
15:35
-
13:46
-
13:27
-
12:01
-
11:45
-
11:18
-
10:26
-
09:27
-
09:17
-
09:00
-
00:48
-
00:30
-
00:08
- 3 мая 2021
-
23:22
-
22:10
-
19:16
-
18:40