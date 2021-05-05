Карякин дал совет Непомнящему перед матчем на первенство мира с Карлсеном

Бывший претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин, который в 2016 году проиграл Магнусу Карлсену в матче на первенство мира, дал совет победителю турнира претендентов Яну Непомнящему, который сразится с норвежцем в ноябре — декабре 2021 года. По словам Карякина, Непомнящему не следует рассказывать, кто ему помогает готовиться к матчу.

«Ян в прекрасной форме, я сам недавно в этом убедился. На большом подъёме, выигрывает.

Непомнящему нужно садиться за сборы, не говорить, кто ему помогает. Нужно ли давать интервью? Пусть он сам решает, но я поменял номер телефона перед матчем, контакт с внешним миром был минимальным.

Сильно ли Карлсен вырос с момента нашей встречи? Да, он действительно вырос, поменял стиль игры, насколько я это вижу, поменял подход к шахматам. Начал больше работать, готовиться. Это будет другой Карлсен», — рассказал Карякин в эфире телеканала «Матч ТВ».