Тамара Тансыккужина: соперница была сломлена, морально деморализована

Россиянка Тамара Тансыккужина прокомментировала защиту титула в матче за мировую шашечную корону. Тамара оказалась сильнее польской шашистки Натальи Садовской.

Во время четвёртого раунда к игровому столу подошёл секретарь соревнований Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Тот раунд Тансыккужина проиграла со счётом 0:12.

«Думаю, что это звёздный час. Важно было сразу отыграться, удалось это сделать. На следующий день была хорошая партия. Там было много интересных комбинационных идей. После выигранной партии мне показалось, что ещё чуть-чуть — и я догоню и перегоню. А потом прошёл день, два, три, а разрыв всё такой же. Мы стали с тренером понимать, что можем и не выиграть, а скорее всего, и проиграть.

Как обычно, развязка наступила в последний день, как в хорошем сценарии. Удалось последнюю партию выиграть в рапиде. А потом у меня уже открылось второе дыхание, а соперница, наверное, была немного сломлена, морально деморализована. Нам понадобилось шесть партий в переигровке, чтобы выявить сильнейшего», — цитирует Тансыккужину «Матч ТВ».