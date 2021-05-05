Велимир Петкович — о сборной России: игроки начали раскрываться и прогрессировать

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал, каких улучшений в игре команды удалось добиться. Национальная сборная впервые с 2010 года заняла первое место в группе в квалификации чемпионата Европы.
«Прежде всего – мы стали гораздо подвижнее. Доволен, что игроки начали раскрываться и прогрессировать. В некоторых матчах был доволен отдельными отрезками при действиях в обороне.
Но проблема в том, что по ходу поединков свою игру мы часто теряем. После встречи с фарерцами в Москве довелось услышать такое суждение: как только мы начинаем вести в счёте, команда выключается, и причина этого кроется в русском менталитете. Категорически не согласен. Всё дело в обычном недостатке профессионализма. Подобное бывало у меня и в Германии. А вот возьмите сборную Швеции. Она выигрывала у нас восемь мячей и при этом стала давить ещё сильнее, довела перевес до четырнадцати. Вот это профессионализм! Это то, к чему надо стремиться.
Не хочу выделять никого из ребят. Все работали с полной самоотдачей. И сделаю лишь одно исключение, скажу о Валентине Воробьёве. Он настоящий боец, труженик и игрок с характером. Очень вырос за этот год. Надеюсь, со временем он станет основным разыгрывающим сборной. А от этой позиции во многом зависит игра команды в целом», — приводит слова специалиста «Гандбол. Быстрый центр».
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