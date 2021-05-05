Петкович игрокам сборной: снимись с ручного тормоза и дыши, тогда результаты станут лучше

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал об изменениях в психологическом климате в команде.
«Изменилось многое. У нас в команде больше нет разделения на отдельные группы. Все общаются друг с другом. Например, я запретил всем, включая тренеров, брать в ресторан телефоны. Теперь мы завтракаем, обедаем и ужинаем вместе за одним столом в непринужденной обстановке.
Иногда сам провоцирую ребят, чтобы в командную атмосферу добавлялась здоровая перчинка. И радуюсь, когда после тренировки ребята смеются, подначивают друг друга, шутят. Но нам всё ещё не хватает здорового хулиганства. Надо стать свободнее, больше раскрепоститься. Добавить задора и остроты.
Понимаю, что нужно время. На Балканах иногда говорим: «Эй, расслабься, снимись с ручного тормоза, живи и дыши». Вот когда так будет, и результаты станут лучше. Команда должна функционировать, как единый организм – свободно, дерзко и легко, но при этом дисциплинированно", — приводит слова тренера «Гандбол. Быстрый центр».
- 5 мая 2021
-
12:27
-
11:57
-
10:48
-
09:40
-
09:28
-
09:05
-
08:29
-
00:56
-
00:17
- 4 мая 2021
-
23:20
-
22:56
-
22:25
-
21:59
-
21:33
-
21:08
-
19:35
-
19:00
-
18:20
-
18:18
-
16:02
-
15:51
-
15:35
-
13:46
-
13:27
-
12:01
-
11:45
-
11:18
-
10:26
-
09:27
-
09:17
-
09:00
-
00:48
-
00:30
-
00:08
- 3 мая 2021
-
23:22