Петкович игрокам сборной: снимись с ручного тормоза и дыши, тогда результаты станут лучше

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал об изменениях в психологическом климате в команде.

«Изменилось многое. У нас в команде больше нет разделения на отдельные группы. Все общаются друг с другом. Например, я запретил всем, включая тренеров, брать в ресторан телефоны. Теперь мы завтракаем, обедаем и ужинаем вместе за одним столом в непринужденной обстановке.

Иногда сам провоцирую ребят, чтобы в командную атмосферу добавлялась здоровая перчинка. И радуюсь, когда после тренировки ребята смеются, подначивают друг друга, шутят. Но нам всё ещё не хватает здорового хулиганства. Надо стать свободнее, больше раскрепоститься. Добавить задора и остроты.

Понимаю, что нужно время. На Балканах иногда говорим: «Эй, расслабься, снимись с ручного тормоза, живи и дыши». Вот когда так будет, и результаты станут лучше. Команда должна функционировать, как единый организм – свободно, дерзко и легко, но при этом дисциплинированно", — приводит слова тренера «Гандбол. Быстрый центр».